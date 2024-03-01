С 1 марта Роскомнадзор начал блокировать сайты с VPN и советами по обходу блокировок

Этот законопроект был принят в сентябре 2023 года. Также РКН напомнил, что VPN-сервисы в России уже запрещены.

По новому закону, ведомство само принимает решение, какие интернет-страницы, содержащие информацию о способах и методах обхода блокировок, вносить в Единый реестр запрещённой информации.