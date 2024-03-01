С 1 марта Роскомнадзор начал блокировать сайты с VPN и советами по обходу блокировок

Опубликовано 01 марта 2024, 03:29
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С 1 марта Роскомнадзор начал блокировать сайты с VPN и советами по обходу блокировокКак и обещали
С 1 марта вступил в силу закон, согласно которому Роскомнадзор будет блокировать доступ к сайтам, содержащим советы по обходу блокировок ресурсов с запрещённой информацией и рекламу VPN.
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Этот законопроект был принят в сентябре 2023 года. Также РКН напомнил, что VPN-сервисы в России уже запрещены.
По новому закону, ведомство само принимает решение, какие интернет-страницы, содержащие информацию о способах и методах обхода блокировок, вносить в Единый реестр запрещённой информации.