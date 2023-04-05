С 11 апреля в России могут ввести полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

20:41, 05 апреля 2023
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С 11 апреля в России могут ввести полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетнимИ на рекламу таких устройств
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 11 апреля может быть принят закон о полном запрете на продажу вейпов несовершеннолетним гражданам.
Фото: Duma.gov.ru
Речь идёт как о никотиносодержащих вейпах, так и о всей линейке таких устройств. При этом запрещается рекламировать вейпы и выкладывать их на полки магазинов.
«Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», — заявил Володин на пленарном заседании в среду.