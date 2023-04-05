С 11 апреля в России могут ввести полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним

Речь идёт как о никотиносодержащих вейпах, так и о всей линейке таких устройств. При этом запрещается рекламировать вейпы и выкладывать их на полки магазинов.

«Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», — заявил Володин на пленарном заседании в среду.