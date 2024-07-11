С 2019 года в России зарегистрировано 35 медицинских изделий с ИИ

С 2019 года Росздравнадзор зарегистрировал 35 медицинских устройств с искусственным интеллектом, из которых 28 разработаны в России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев. Он отметил, что в начале 2019 года таких устройств не было вовсе, а за первое полугодие этого года зарегистрировали восемь новых изделий.

Эти устройства охватывают широкий спектр медицинских задач. Они используются для анализа фармакологической терапии, электронных кардиограмм, родинок и выявления онкологических заболеваний, а также для КТ головного мозга и грудной клетки. Кроме того, ИИ помогает анализировать данные электронной медицинской карты.

На круглом столе Совета Федерации, посвящённом правовому регулированию ИИ, Пугачев подчеркнул, что из 35 зарегистрированных устройств 28 созданы российскими разработчиками и внесены в реестр российского ПО. Это показывает значительный прогресс в области медицинских технологий в России.