С 2021 года доля облачных серверов на Windows упала с 54% до 25%

Российский хостинг-провайдер RUVDS отмечает, что спрос на виртуальные серверы с операционной системой Windows продолжает падать. С 2021 года популярность этой ОС среди клиентов компании сократилась более чем в два раза. В сентябре 2021 года доля Windows составила 54%, к концу 2022 года она упала до 38%, а сегодня составляет лишь 25%. Генеральный директор RUVDS, Никита Цаплин, объясняет это трендом импортозамещения и переходом на ОС, не зависящие от западных разработчиков.

Кирилл Дмитриев, менеджер продукта «Серверная операционная система Selectel», добавляет, что на серверном рынке Windows теряет позиции из-за отсутствия технической поддержки и прямого доступа к обновлениям. В то время как открытые системы, такие как Linux, предлагают надёжность и совместимость, сопоставимую с проприетарными ОС. Тем не менее, Дмитриев отмечает, что полностью отказаться от Windows в ближайшем будущем маловероятно, так как существует множество программ, работающих именно на этой ОС.

Сегодня общее количество виртуальных серверов RUVDS превышает 850 тыс., из которых чуть больше 200 работают под Windows. Вместе с тем, наблюдается рост интереса к Linux, который сейчас выбирают многие клиенты. RUVDS отмечает, что спрос на решения на базе Linux, такие как Ubuntu, Debian и CentOS, растёт. Кирилл Дмитриев подтверждает, что решения на базе Open Source и отечественные разработки становятся всё более актуальными. Также растёт популярность VPS и других решений для бэкапирования, ldap-систем и СУБД, как среди небольших компаний, так и крупных корпоративных заказчиков.