С 2023 года в России более чем на треть выросло число новых IT-разработок

В 2023 году число IT-компаний, которые регистрируют свои разработки в едином реестре отечественного программного обеспечения (ПО), сократилось почти на 70%, но количество новых решений, наоборот, выросло на 30%. Такие данные предоставлены в исследовании компании IBS. Отмечается, что всего 116 компаний внесли свои решения в реестр в этом году, что значительно меньше по сравнению с 348 компаниями, зарегистрированными в 2022 году, когда был достигнут абсолютный максимум с 2016 года.

Несмотря на снижение количества новых IT-компаний, регистрирующих своё ПО, общее количество продуктов в реестре продолжает увеличиваться. В 2023 году было зарегистрировано 4 528 новых решений, что на 31% больше, чем в 2022 году, и в шесть раз больше, чем в 2019 году. Согласно данным исследования, в реестре к концу 2023 года зарегистрировано 6 932 компании и 18 459 продуктов, что означает, что в среднем на одну компанию приходится три зарегистрированных продукта.

Наиболее распространёнными в реестре остаются информационные системы для решения специфических отраслевых задач, за ними следуют средства мониторинга и управления, а на третьем месте — мультимедийное ПО. Меньше всего в реестре утилит и драйверов, средств проверки правописания и ПО для разработки на основе квантовых технологий. Примерно 49% всех компаний, зарегистрированных в реестре, находятся в Москве, 12% в Санкт-Петербурге, и 4% — в Московской области.