С 28 ноября Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтов

17:04, 25 ноября 2022
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С 28 ноября Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтовПосле опроса пользователей соцсети
Илон Маск объявил «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter. Такое решение владелец соцсети принял после подведения итогов недавнего опроса пользователей ресурса.
Фото: Kut.org
Нужно было ответить на вопрос, выступают ли участники опроса за «общую амнистию заблокированным аккаунтам, при условии, что они не нарушали закон или не занимались вопиющим спамом». «За» проголосовали 72,4% опрошенных, «Против» — 27,6%.
Маск анонсировал всеобщую «амнистию» в соцсети с 28 ноября. «Люди высказались. Амнистия начинается на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск в своём профиле Twitter.
Отмечается, что этот шаг — серьёзное изменение в политике Twitter в отношении блокировки на постоянной основе пользователей, нарушающих правила соцсети.
Источник фото:Kut.org
Источник:CNN
Автор:Андрей КадуковТеги: