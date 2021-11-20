С-550 сможет перехватывать любые цели, даже в космосе

Про мнению Роблина, С-550 сможет перехватывать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и, поскольку система предназначена для защиты от космического нападения, этот ЗРК сможет перехватывать американские космопланы, такие как беспилотник X-37, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Также эксперт считает, что С-550 будет мобильной системой, которую тяжело обнаружить и уничтожить с помощью стелс-самолётов и крылатых ракет.

Напомним, ЗРК С-550 станет продолжением поставляющегося сейчас в войска С-500 «Прометей», на базе которого основан. Отличием С-500 от предыдущих поколений ЗРК станет большее расстояние обнаружения и перехвата баллистических ракет. Причём, по заявлениям разработчиков, С-550 отличается возможностью перехвата любых целей, в том числе космических.