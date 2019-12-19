Наука и технологии
Сегодня 06:03
С Boeing потребовали 185 млн долларов за отмену поставок "смертоносных" самолетов
Производителя самолетов преследует одна неудача за другой
Американское издание The Wall Street Journal рассказало о том, что компания Timaero Ireland Ltd подала иск в суд на производителя самолетов Boeing. Размер претензии составил 185 млн долларов, а в качестве причины столь внушительного иска было названо расторжение контракта на поставку 22 самолетов Boeing 737 MAX, которые на данный момент либо ничего не стоят, либо стоят гораздо меньше, чем было оговорено в изначально договоре.
По данным газеты Timaero Ireland Ltd заключила сделку с Boeing в далеком 2014 году, а первые два самолета были поставлены лишь в декабре прошлого года. Еще два транспортных средства должны были поступить в течение 2019 года, но в связи с случаями падений самолетов данной серии, Boeing 737 Max был временно запрещен к эксплуатации.
”Контракт на поставку самолетов Boeing 737 MAX, который был заключен между Timaero и Boeing, сейчас либо не стоит ничего, либо его стоимость резко уменьшилась”, — говорится в обращении Timaero Ireland Ltd в суде.
Напомним, что в результате двух катастроф с участием Boeing 737 MAX погибло 346 человек.