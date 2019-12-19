С Boeing потребовали 185 млн долларов за отмену поставок "смертоносных" самолетов

По данным газеты Timaero Ireland Ltd заключила сделку с Boeing в далеком 2014 году, а первые два самолета были поставлены лишь в декабре прошлого года. Еще два транспортных средства должны были поступить в течение 2019 года, но в связи с случаями падений самолетов данной серии, Boeing 737 Max был временно запрещен к эксплуатации.

”Контракт на поставку самолетов Boeing 737 MAX, который был заключен между Timaero и Boeing, сейчас либо не стоит ничего, либо его стоимость резко уменьшилась”, — говорится в обращении Timaero Ireland Ltd в суде.

Напомним, что в результате двух катастроф с участием Boeing 737 MAX погибло 346 человек.