С ChatGPT сняли прямой запрет на его использование для «военных целей и ведения боевых действий»И это наводит на определенные мысли
OpenAI, стоящая за разработкой популярных ИИ, включая ChatGPT, недавно изменила свою политику использования технологий.
Компания удалила из неё прямой запрет на использование своих продуктов для «военных и боевых» целей. Это изменение было впервые замечено The Intercept и произошло 10 января.
Новая формулировка политики теперь запрещает использование крупных языковых моделей (LLM) компании для любых действий, которые могут причинить вред, и предупреждает людей о недопустимости использования её сервисов для «разработки или использования оружия».
Однако язык, касающийся «военных и боевых» целей, был удалён.
Это изменение произошло на фоне растущего интереса военных агентств по всему миру к использованию ИИ.
Представитель OpenAI Нико Феликс объяснил, что компания стремилась создать универсальные принципы, которые были бы легко запоминаемыми и применимыми, особенно учитывая, что их инструменты теперь широко используются повседневными пользователями.