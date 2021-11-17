С чем могут быть связаны частые головокружения

У молодых людей же вертиго проявляется порой и из-за нехватки железа и витамина B12. К головокружениям также могут привести неправильно подобранные очки, либо прием антибиотиков или противовоспалительных средств, уточнила Козлова. Она обратила внимание, что головокружение еще может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, например, о сахарном диабете.