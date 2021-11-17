С чем могут быть связаны частые головокружения

С чем могут быть связаны частые головокруженияРассказала врач-кардиолог
При неправильном прикусе одни мышцы находятся в тонусе, а другие расслаблены, что приводит к нарушению работы вестибулярного аппарата, рассказала Козлова. Межпозвоночная грыжа также может быть причиной головокружения, из-за нее в организме человека нарушается кровоснабжение.
Она давит на позвоночную артерию, которая питает мозжечок, ствол головного мозга. И при нарушении кровоснабжения возникает головокружение
У молодых людей же вертиго проявляется порой и из-за нехватки железа и витамина B12. К головокружениям также могут привести неправильно подобранные очки, либо прием антибиотиков или противовоспалительных средств, уточнила Козлова. Она обратила внимание, что головокружение еще может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, например, о сахарном диабете.