С фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 можно будет отвечать на сообщения в WhatsApp и Telegram

Намеки на это были найдены в фирменном приложении Mi Fit. Помимо того, что пользователи смогут отвечать на сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, они смогут отвечать и на обычные сообщения. Так, в коде нашли упоминание возможности быстрых ответов из заранее подготовленных вариантов.

Напомним, что ранние утечки говорят о том, что Xiaomi Mi Band 6 будет представлять из себя улучшенную модификацию предшественника Mi Band 5. Браслету приписывают поддержку SpO2, NFC, GPS, а также голосового ассистента Alexa.