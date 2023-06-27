С фонарями: в России нашли способ дистанционно наблюдать за мостами

Исследователи из Севастопольского государственного университета и Томского государственного архитектурно-строительного университета разработали метод дистанционного наблюдения за техническим состоянием мостов, в основе которого — использование голографической пленки и искусственных источников света, в том числе уличных фонарей.

В зоне вечной мерзлоты проверять мосты и балочные конструкции на наличие дефектов и деформаций контактным методом — прикрепляя датчики — затруднительно.

Разработанная российскими учеными технология предполагает закрепление на конструкцию голографической пленки, которую затем под освещением фотографируют с заданной частотой. Для подсветки меток можно использовать и светодиоды, и даже уличное освещение, а делать снимки можно и через системы видеонаблюдения.

Если отражение света меняется, то, значит, мост вибрирует, отмечает один из создателей метода, заведующий лабораторией кафедры «Ядерные энергетические установки» Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Владимир Нурзай. Компьютерный анализ снимков позволяет понять, насколько конструкция деформировалась.