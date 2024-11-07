С Июля по Сентябрь россияне потратили более 65 млрд. рублей на покупки в играх

По данным аналитиков XYZ, российские геймеры потратили около 65 млрд рублей на донаты за третий квартал 2024 года. Средняя сумма, приходящаяся на одного пользователя, составила примерно 3,4 тыс. рублей. Среди самых популярных игр для донатов оказались «Мир танков», Mobile Legends и Genshin Impact, отражающие предпочтения геймеров в разнообразных жанрах.

Аналитики отмечают, что рынок внутриигровых покупок стремительно вырос и уже сопоставим с продажами самих игр. Модели free-to-play и games as a service позволяют начать игру бесплатно, но предлагают платные улучшения, что меняет потребительские привычки игроков и подход к заработку для разработчиков. Такие модели оказываются эффективными и помогают расширить аудиторию, хотя и поднимают вопросы об избыточной монетизации.

Специалисты добавили, что донаты и микротранзакции стали ключевым источником дохода для многих разработчиков, но индустрия сейчас ищет баланс между заработком и качеством геймплея. По их мнению, компании, которые смогут найти подход, обеспечивающий прозрачность и справедливость покупок, получат долгосрочное преимущество. В опросе участвовало 1,5 тыс. игроков с разным уровнем дохода, что помогло получить общую картину предпочтений.