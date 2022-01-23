С какими лекарствами нельзя сочетать имбирь

По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь запрещено сочетать с жаропонижающими средствами. Причиной тому — возможное понижение свёртываемости крови. Также продукт не стоит употреблять в случае, если вы также принимаете снижающие уровень сахара в крови препараты.

В то же время растение не сочетается с липоевой кислотой, с хромом, с чесноком, с женьшенем и с псиллиумом.