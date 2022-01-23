С какими лекарствами нельзя сочетать имбирь

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С какими лекарствами нельзя сочетать имбирьБудьте предельно внимательны
Лечение имбирём стоит проводить очень осторожно — оказалось, что продукт опасен в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами.
По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, имбирь запрещено сочетать с жаропонижающими средствами. Причиной тому — возможное понижение свёртываемости крови. Также продукт не стоит употреблять в случае, если вы также принимаете снижающие уровень сахара в крови препараты.
В то же время растение не сочетается с липоевой кислотой, с хромом, с чесноком, с женьшенем и с псиллиумом.
Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом.
Анжелика Дюваль
Источник: Радио Sputnik