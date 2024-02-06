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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 15:00
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С какими ограничениями работает Apple Vision Pro в связке с устаревшими компьютерами Mac на чипах Intel

Они не то чтобы драматичные
Apple Vision Pro предлагает уникальную функцию виртуального дисплея для Mac, позволяя пользователям видеть экран своего компьютера как огромное окно в гарнитуре.

К удивлению многих, эта функция доступна не только для Mac на чипах Apple Silicon, но и для устаревших моделей на базе Intel, хотя и с некоторыми ограничениями.

При использовании с Mac на чипах Apple Silicon, Vision Pro может отображать виртуальный дисплей с разрешением до 4K. При подключении же к Mac на процессорах Intel, разрешение ограничивается максимум 3K.

Пользователи все еще могут изменять размер окна, но изображение не будет таким же четким, как на дисплее, работающем на компьютерах с процессором серии Apple M.

Для использования функции виртуального дисплея Mac с Vision Pro, компьютер должен работать под управлением macOS 14 Sonoma или более поздней версии.

Кроме того, Vision Pro и Mac должны быть зарегистрированы на один и тот же Apple ID, находиться в пределах досягаемости друг друга и иметь включенные Wi-Fi и Bluetooth.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple