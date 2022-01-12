С какими проблемами со здоровьем сталкиваются люди с постковидным синдромом

Его коллега Владимир Тимошилов также добавил, что во время постковидного синдрома встречается развитие аутоиммунных гастритов. В таких случаях в организме появляются антитела, которые могут повреждать собственные ткани, что приводит к атрофическому гастриту. Это когда слизистая желудка теряет свои свойства и вырабатывает меньше пищеварительных ферментов.