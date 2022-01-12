С какими проблемами со здоровьем сталкиваются люди с постковидным синдромом

С какими проблемами со здоровьем сталкиваются люди с постковидным синдромомИ как они с ними справляются
По словам российский врачей, список достаточно обширный. В том числе, в него входят и проблемы с пищеварением.
Для постковида характерно нарушение аппетита, поносы, которые мы легко купируем, различные боли, вздутия, так как идёт поражение центральной нервной системы, которая в том числе регулирует пищеварительные функции. Это чисто постковидная ситуация. Все симптомы быстро уходят при атикоагулянтной терапии.
Его коллега Владимир Тимошилов также добавил, что во время постковидного синдрома встречается развитие аутоиммунных гастритов. В таких случаях в организме появляются антитела, которые могут повреждать собственные ткани, что приводит к атрофическому гастриту. Это когда слизистая желудка теряет свои свойства и вырабатывает меньше пищеварительных ферментов.