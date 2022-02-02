С какими проблемами столкнулись производители российского самолёта радиолокационного обнаружения и управления «Премьер»

Отмечается, что «Премьер» превосходит западные аналоги в качестве, но уступает в количестве. Самолёт разрабатывается на базе Ил-76МД-90А, а при попытке перевода радиолокационного оборудования, которым А-100 оснащён, на чипы отечественного производства, появились проблемы, связанные с импортозамещением. При этом в издании уверены, что импортозамещение будет доведено до ума.

По мнению экспертов, ВКС необходимо по меньшей мере 15 бортов А-100. При этом в издании отмечают, что стоящие на вооружении самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У уже сейчас не вполне отвечают нынешним и тем более будущим вызовам. А передача «Премьеров» ВКС может быть перенесена на 2024 год.

Ещё одна проблема — несоответствие мощностей ульяновского завода «Авиастар-СП», на котором производят Ил-76МД-90А, и спроса ВКС России. «Оптимальный вариант предусматривает поставку ВКС не менее 39 бортов. Возможно ли это? Скорее нет, чем да. Финансирование Государственной программы вооружения, рассчитанной до 2027 года, ограничено и вряд ли способно вместить такое количество новых машин», — отметили в издании.