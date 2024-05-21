С какими современными животными динозавры были сопоставимы по интеллекту

Ранее считалось, что динозавры, такие как Ти-рекс, обладали высоким количеством нейронов и могли быть умнее, чем предполагалось, возможно, даже сравнимы с обезьянами.

Однако новое исследование поставило под сомнение эти выводы. Команда ученых обнаружила, что размер мозга динозавров, особенно переднего мозга, был переоценен, а количество нейронов не является надежным показателем интеллекта.

Исследования показали, что динозавры вели себя скорее как современные крокодилы, чем как приматы.

Ученые подчеркнули, что для достоверного восстановления биологии вымерших видов необходимо учитывать множество факторов, таких как анатомия скелета, гистология костей, поведение живых родственников и ископаемые следы. Оценка интеллекта по количеству нейронов может привести к ошибочным интерпретациям.