С какими странами Россия может начать производство процессоров уже в 2023 году

Сотрудничество может быть налажено с Китаем, Малайзией, Индией и, возможно, даже Южной Кореей. Макаров отметил, что российская сторона ищет к каждой стране свои подходы. Важно, что у всех стран есть все необходимые технологические мощности и опыт.

По словам Макарова, Россия способна через полгода-год, то есть уже в 2023 году, организовать подобное сотрудничество. Российские разработчики будут учиться у зарубежных коллег сборке процессоров, набираться опыта и подготавливать свои кадры. Для этого необходимо наращивание компетенций и технологий для отечественных фабрик.

На сегодняшний день в России производятся 18-нм чипы, но после начала СВО Тайвань заблокировал поставки необходимых компонентов.