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С ходу не получилось: в Европе не смогли найти быструю замену российской платформе «Казачок»Запуск марсианской миссии отложат
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о том, что запуск марсианской миссии ExoMars, для которой «Роскосмос» поставлял двигатели, отложат как минимум до 2028 года.
Проблема в том, что у ЕКА не получается в короткие сроки найти замену российской посадочной платформе «Казачок». Европе нужны двигатели для мягкой посадки на Марсе, но необходимые агрегаты поставлял «Роскосмос», альтернатива есть только у американской компании Aerojet Rocketdyne.
Также ЕКА нужен радиоизотопный обогреватель, который поставлял «Росатом». В итоге предполагают, что в дальнейшем ExoMars будет запускаться не из Европы, с космодрома Куру, а из США.