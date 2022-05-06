С ходу не получилось: в Европе не смогли найти быструю замену российской платформе «Казачок»

Проблема в том, что у ЕКА не получается в короткие сроки найти замену российской посадочной платформе «Казачок». Европе нужны двигатели для мягкой посадки на Марсе, но необходимые агрегаты поставлял «Роскосмос», альтернатива есть только у американской компании Aerojet Rocketdyne.

Также ЕКА нужен радиоизотопный обогреватель, который поставлял «Росатом». В итоге предполагают, что в дальнейшем ExoMars будет запускаться не из Европы, с космодрома Куру, а из США.