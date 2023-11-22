С крупнейшей криптобиржи Binance вывели более $1 млрд всего за сутки

Это произошло на фоне ухода основателя и генерального директора биржи Чанпэна Чжао, который признал свою вину в рамках соглашения с Министерством юстиции США.

Согласно данным аналитической фирмы Nansen, отток средств не включает биткоин. В то же время, ликвидность биржи упала на 25% за аналогичный период времени, поскольку маркет-мейкеры сокращают свои позиции.

Это значительный удар для Binance, особенно учитывая, что ранее биржа и её основатель были обвинены в 13 нарушениях ценных бумаг Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Несмотря на текущие трудности, на платформе Binance остаётся более $65 млрд активов, что, по мнению экспертов, позволит бирже выдержать внезапный отток инвесторов. В то же время, хотя и наблюдается увеличение объёма вывода средств, массового исхода средств с биржи пока не произошло.

Этот инцидент ставит под вопрос будущее Binance и её способность преодолеть текущие испытания, особенно в свете недавних событий и обязательств перед правительством США.