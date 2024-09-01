С Маском лучше не ссориться? Starlink оказалась частью оборонной системы Бразилии

Запрет соцсети лежит на поверхности, но в этой ситуации дело вовсе не в этом ресурсе, а в личном противостоянии судьи Верховного суда Бразилии Моралеса с Илоном Маском. Судья пошёл дальше и заблокировал финансовые счета Starlink, что препятствует получению платежей от бразильских пользователей. И, хотя Маск ожидаемо резко раскритиковал судью, он также объявил о том, что Starlink будет предоставлять Бразилии бесплатные интернет-услуги, особенно важные для удалённых школ и больниц.

Однако интересно даже не это, а тот факт, что Starlink — ключевая составляющая оборонной инфраструктуры Бразилии. В недавнем письме Министерства обороны страны было отмечено, что Starlink вносит весомый вклад в военное дело Бразилии.

Кроме того, как говорят осведомлённые источники, Starlink уже доказала свою эффективность в бразильских военных операциях, включая облавы на преступные группировки.