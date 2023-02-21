С Масленицей вас: сколько блинов можно съесть за раз без вреда для фигуры и здоровья

По словам врача, безопасная порция блинов зависит как от их толщины, размера, начинки, так и от частоты употребления в течение масленичной недели, которая продлится с 20 по 26 февраля. Например, если есть их ежедневно, то стоит ограничиться двумя блинами в день, если планируется съесть блины один раз за всю неделю, порцию можно увеличить до 4–6 блинов.

В отношении начинки врач рассказала, что лучше выбирать несладкие соусы, также можно есть блины с топлёным маслом или жирной сметаной. Но, главное, блины — десерт, поэтому есть их следует в ограниченных количествах, тогда вреда ни для здоровья, ни для фигуры не будет.

Также врач поделилась рецептом менее калорийных блинов, чем традиционные.