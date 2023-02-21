С Масленицей вас: сколько блинов можно съесть за раз без вреда для фигуры и здоровья

С Масленицей вас: сколько блинов можно съесть за раз без вреда для фигуры и здоровьяИ как сделать их не такими калорийными
Врач-диетолог Наталья Нефедова рассказала, какая порция блинов не вредна для здоровья и как сделать блюдо менее калорийным, чтобы в течение Масленицы не набрать лишний вес и не навредить здоровью слишком сладкими или жирными начинками.
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По словам врача, безопасная порция блинов зависит как от их толщины, размера, начинки, так и от частоты употребления в течение масленичной недели, которая продлится с 20 по 26 февраля. Например, если есть их ежедневно, то стоит ограничиться двумя блинами в день, если планируется съесть блины один раз за всю неделю, порцию можно увеличить до 4–6 блинов.
В отношении начинки врач рассказала, что лучше выбирать несладкие соусы, также можно есть блины с топлёным маслом или жирной сметаной. Но, главное, блины — десерт, поэтому есть их следует в ограниченных количествах, тогда вреда ни для здоровья, ни для фигуры не будет.
Также врач поделилась рецептом менее калорийных блинов, чем традиционные.
Если заменить муку на цельнозерновую, на гречневую или полбяную, использовать минимальное количество сахара, плюс начинить блины, например, хорошей жирной рыбой, это будет полезный вариант.
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