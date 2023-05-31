С миллионами микрозеркал: в России разработали «быструю» систему распознавания образов

С миллионами микрозеркал: в России разработали «быструю» систему распознавания образовВ секунду вводятся десятки тысяч кадров
Специалисты из НИЯУ МИФИ разработали систему оптического распознавание образов, которая за счет миллионов микрозеркал может обрабатывать десятки тысяч мегапиксельных кадров в секунду.
Исследователи из Лаборатории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали оптическую систему, которая умеет быстро распознавать образы. Свою разработку ученые описали в журнале Optics and Lasers in Engineering.
Системы оптического распознавания образов сегодня находят широкое применение — для автоматической медицинской диагностики, биометрического и голографического доступа, поиска и регистрации лиц практически в режиме реального времени.
Система специалистов из НИЯУ МИФИ использует микрозеркальные пространственно-временные модуляторы света – устройства, которые состоят из миллионов микрозеркал, работающих со световым потоком. Использование подобной системы позволяет как минимум в два раза увеличить скорость расчетов — скорость вода мегапиксельных изображений составляет десятки тысяч кадров в секунду.
Новая система, отмечает один из ее разработчиков, Павел Черемхин, найдет свое применение в высокоскоростных оптических системах идентификации объектов, голографических системах хранения данных и компактных оптико-цифровых систем кодирования видеопотоков в реальном масштабе времени.