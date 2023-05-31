Наука и технологии
19:22, 31 мая 2023
1 мин.

С миллионами микрозеркал: в России разработали «быструю» систему распознавания образов

В секунду вводятся десятки тысяч кадров

Специалисты из НИЯУ МИФИ разработали систему оптического распознавание образов, которая за счет миллионов микрозеркал может обрабатывать десятки тысяч мегапиксельных кадров в секунду.

Исследователи из Лаборатории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали оптическую систему, которая умеет быстро распознавать образы. Свою разработку ученые описали в журнале Optics and Lasers in Engineering.

Системы оптического распознавания образов сегодня находят широкое применение — для автоматической медицинской диагностики, биометрического и голографического доступа, поиска и регистрации лиц практически в режиме реального времени.

Система специалистов из НИЯУ МИФИ использует микрозеркальные пространственно-временные модуляторы света – устройства, которые состоят из миллионов микрозеркал, работающих со световым потоком. Использование подобной системы позволяет как минимум в два раза увеличить скорость расчетов — скорость вода мегапиксельных изображений составляет десятки тысяч кадров в секунду.

Новая система, отмечает один из ее разработчиков, Павел Черемхин, найдет свое применение в высокоскоростных оптических системах идентификации объектов, голографических системах хранения данных и компактных оптико-цифровых систем кодирования видеопотоков в реальном масштабе времени.

Новости партнеров
Новости партнеров