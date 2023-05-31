С миллионами микрозеркал: в России разработали «быструю» систему распознавания образов

Исследователи из Лаборатории фотоники и оптической обработки информации Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали оптическую систему, которая умеет быстро распознавать образы. Свою разработку ученые описали в журнале Optics and Lasers in Engineering.

Системы оптического распознавания образов сегодня находят широкое применение — для автоматической медицинской диагностики, биометрического и голографического доступа, поиска и регистрации лиц практически в режиме реального времени.

Система специалистов из НИЯУ МИФИ использует микрозеркальные пространственно-временные модуляторы света – устройства, которые состоят из миллионов микрозеркал, работающих со световым потоком. Использование подобной системы позволяет как минимум в два раза увеличить скорость расчетов — скорость вода мегапиксельных изображений составляет десятки тысяч кадров в секунду.

Новая система, отмечает один из ее разработчиков, Павел Черемхин, найдет свое применение в высокоскоростных оптических системах идентификации объектов, голографических системах хранения данных и компактных оптико-цифровых систем кодирования видеопотоков в реальном масштабе времени.