С моделью ИИ Маска ошибочно связали рост криптотокена

Об этом он написал в соцсети Х. Пока ИИ выпущен для ограниченной аудитории.

Как только Маск анонсировал выход системы, в цене сразу подскочил криптотокен XAI, рост которого ошибочно связали с событием. На самом деле, как сообщил лично Маск, ни одна из его компаний не будет выпускать токены или какие-либо другие криптоактивы, связанные с выходом ИИ.

Однако, курс XAI вырос на 164%, до $0,003216. Объём торгов за последние сутки увеличился на 13300%, это выше $2,04 млн. Ситуация подогревается и слухами, что в будущем Маск предоставит криптокошельки пользователям xAI.

При этом другие криптовалюты никак не отреагировали на выход новой модели ИИ, в связи с чем криптоаналитик DogeDesigner призвал инвесторов не впадать в истерику.

«Чтобы прояснить ситуацию: ни одна из компаний Илона Маска не имеет намерения выпускать криптотокены», — заявил Илон Маск.