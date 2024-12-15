С момента запуска «Госуслуг» более 112 млн россиян зарегистрировались в сервисе

С 2009 года более 112 миллионов россиян зарегистрировались на портале «Госуслуги». Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Изначально сервис был информационным порталом, но со временем на нем появились личные кабинеты и первые 20 услуг. Сегодня «Госуслуги» предлагают 1600 различных услуг, а пользователи ежедневно подают около 2 миллионов заявлений и задают 1,5 миллиона вопросов Роботу Максу.

Министерство также подчеркнуло, что за 15 лет работы портала россияне подали более 2,3 миллиона заявлений о браке, записались на приём к врачу более 180 миллионов раз, а также получили 33 миллиона выписок из ЕГРН. 2 миллиарда запросов поступили к цифровому помощнику Роботу Максу, который помогает пользователям с консультациями. В «Госуслугах» за эти годы значительно увеличилось количество доступных услуг и улучшился пользовательский опыт.

Сегодня «Госуслуги» — это не только возможность подать заявление или записаться на приём, но и полноценный цифровой помощник, который значительно упрощает взаимодействие граждан с государственными учреждениями. 15 лет работы портала продемонстрировали, как сильно изменились подходы к госуслугам, и в будущем их количество будет только расти.