С начала 2023 года Роскомнадзор заблокировал почти 1 млн сайтов

Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заблокированных материалов также прибавилось — до 1,1 млн, что на 10% больше, чем за весь 2022 год.

Одной из причин такой динамики стало расширение критериев для блокировок, введённых в прошлом году. Теперь блокируются не только сайты с экстремистским или порнографическим контентом, но и те, которые распространяют «недостоверную» информацию о российской армии.

Эксперты считают, что такая политика может привести к серьёзным трудностям для ИТ-компаний и пользователей VPN-сервисов.

По данным исследований, спрос на подобные сервисы в России вырос на 167% в 2022 году. Однако, несмотря на это, многие мелкие ИТ-стартапы могут быть вынуждены покинуть отечественный рынок.