С начала 2024 года Роскомнадзор нашёл более 680 млн «слитых» записей

Роскомнадзор подвёл итоги по утечкам данных за 11 месяцев 2024 года. Ведомство зафиксировало 127 случаев распространения баз, содержащих более 680 миллионов записей. В пресс-службе отметили, что такие случаи остаются серьёзной угрозой, а компании должны активнее внедрять защитные меры.

В ноябре был подписан закон, усиливающий ответственность за утечку персональных данных. В Роскомнадзоре считают, что новые меры заставят организации уделять больше внимания защите информации. Глава ведомства Андрей Липов рассказал, что сейчас обсуждаются отраслевые стандарты обработки данных и необходимость пересмотра нормативной базы их сбора.

Эти инициативы, по мнению ведомства, помогут минимизировать риски утечек в будущем. Представители Роскомнадзора призвали бизнес более осознанно подходить к работе с персональной информацией, а также напомнили о регулярных проверках систем защиты.