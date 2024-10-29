С начала 2024 года россияне купили более миллиона игровых приставок

Группа М.Видео-Эльдорадо опубликовала данные по продажам игровых консолей за январь–сентябрь 2024 года. Согласно отчёту, продажи приставок выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общая выручка составила 22,3 млрд рублей. Всего россияне приобрели 1,02 млн консолей, при этом уверенное лидерство на рынке удерживает PlayStation.

PlayStation 5 остаётся самой популярной консолью, заняв около 70% рынка в денежном выражении, что на 10,4% больше прошлогоднего показателя. Спрос на новую версию PS5 Pro, по словам Сергея Мезина, руководителя департамента игр М.Видео-Эльдорадо, уже превысил ожидания в три раза, а интерес к устройству, вероятно, продолжит расти. На втором месте идёт Xbox, чья доля в деньгах составляет 9,7%, а третье место заняла портативная Steam Deck от VALVE с 7,5% от рынка.

Среди менее массовых категорий стабильно растёт интерес к ретроконсолям — за 9 месяцев их купили более 433 тысяч штук. Сергей Мезин отметил, что популярность компактных устройств увеличивается благодаря игрокам, ранее предпочитавшим ПК, а новая линейка игр для Xbox в этом сезоне может несколько поддержать его позиции на российском рынке.