С начала 2024 года «Сканер безопасности» выявил 26 тыс. цифровых уязвимостей в российских компаниях

В 2024 году российские власти активно борются с уязвимостями в IT-инфраструктуре. Как сообщил Сергей Хуторцев, руководитель Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, с помощью системы «Сканер безопасности» было обнаружено свыше 26 тысяч критических проблем в сетях более 300 компаний. Эта система не только анализирует инциденты в российском сегменте интернета, но и направлена на удаление вредоносных устройств и программного обеспечения.

Хуторцев рассказал, что «Сканер безопасности» находится на этапе тестирования. Его основная цель — быстро выявлять и устранять ошибки в управлении системами и базы данных, которые становятся доступными в сети. Также он отметил, что система позволяет быстрее реагировать на уязвимости, чем это делают западные партнёры. Кроме того, «Сканер» автоматически формирует рекомендации для устранения найденных проблем и рассылает их владельцам информационных систем и операторам связи.

Работа системы проводится в сотрудничестве с другими регуляторами и ФСБ. Хуторцев добавил, что они стремятся контролировать устранение обнаруженных уязвимостей и могут блокировать их на уровне технических средств противодействия угрозам, если владельцы не реагируют на предупреждения. Он выразил уверенность, что такие меры положительно скажутся на общей безопасности в стране.