С начала 2024 года смартфоны в России подорожали на 15%

В России за первые девять месяцев 2024 года цены на смартфоны выросли на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена нового устройства теперь составляет около 23,9 тысячи рублей, что заметно выше предыдущих 21,2 тысячи рублей. В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что на этот рост повлияли изменения валютного курса и повышение цен на логистику. В МТС добавили, что другие федеральные ритейлеры даже фиксируют увеличение цен на 14%, где средняя стоимость достигла 23,7 тысячи рублей.

Одной из главных причин подорожания смартфонов стал курс доллара, который отразился на ценах на логистические услуги и конечные устройства. Как пояснили в «Марвел-Дистрибуции», также сыграла роль повышенная ключевая ставка, что сделало заёмные средства дороже для поставщиков и ритейлеров. Ожидается, что новые партии смартфонов, закупленные по новым ценам, поступят в Россию в ноябре и декабре, и в их стоимость будет заложено влияние растущей ставки Центробанка.

Аналогичные причины подорожания подтверждают и в «МегаФоне», где сообщили о росте цен на закупаемые смартфоны на 15%. В «Wildberries» добавили, что увеличенные цены также связаны с растущим интересом к моделям среднего и верхнего ценовых сегментов. Кроме того, в «Авито» прогнозируют умеренный рост цен на смартфоны к Новому году из-за традиционного увеличения спроса в праздничный сезон, но после этого ожидается стабилизация цен в начале следующего года.