С начала 2024 года в России произошло более 200 крупных утечек данных

В 2024 году хакеры опубликовали на различных интернет-форумах и Telegram-каналах как минимум 210 баз данных клиентов российских компаний. Аналитики из департамента киберразведки, Threat Intelligence компании F.A.C.C.T. (ранее известной как Group IB) сообщают, что количество утечек данных значительно возросло. В этом году рост числа «слитых» данных составил 37,25%, если сравнивать с предыдущим годом, когда за первые девять месяцев было опубликовано 153 базы.

По данным F.A.C.C.T., в текущем году количество скомпрометированных записей увеличилось на 7,76%, что составляет 250,5 миллиона строк. В 2023 году было опубликовано 397 миллионов строк данных, в 2022 году — 1,4 миллиарда, а в 2021 году этот показатель был всего 33 миллиона. Злоумышленники, по всей видимости, особенно интересуются информацией, которая включает телефонные номера, паспортные данные, даты рождения, адреса электронной почты, IP-адреса, пароли и информацию о месте работы.

Согласно аналитикам сервиса Dlbi (Data Leakage & Breach Intelligence), в открытый доступ попали данные клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». Чаще всего такие инциденты происходят в сфере торговли и услуг, что делает эти сектора особенно уязвимыми к кибератакам.