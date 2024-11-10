С начала 2024 года в сеть утекло более 600 млн записей с данными россиян

Роскомнадзор сообщил, что в октябре 2024 года в интернете обнаружены персональные данные россиян из 13 различных баз, всего более 9,7 млн записей. За текущий год общее число утечек достигло 110, и в этих базах оказалось более 600 млн записей, отметили в ведомстве. Ситуация с безопасностью персональных данных вызывает всё большее беспокойство, так как инциденты происходят регулярно.

Заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что в начале года крупная утечка сразу выложила в сеть более 500 млн записей, значительно увеличив общий объём данных в открытом доступе. По состоянию на февраль 2024 года было зафиксировано 19 утечек с общим числом утраченных записей около 510 млн. Роскомнадзор усиливает мониторинг и предупреждает о возможных рисках.

За последние несколько лет масштабы утечек стабильно растут. В 2023 году Роскомнадзор зарегистрировал 168 утечек, содержащих около 300 млн записей, а в 2022 году — 140 утечек, но с более высоким числом записей — около 600 млн. В ведомстве подчёркивают важность повышения мер кибербезопасности, чтобы сократить угрозу для персональных данных россиян.