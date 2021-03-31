Наука и технологии
Сегодня в 10:26
С новых часов Amazfit можно будет совершать звонки
В них добавят поддержку eSIM
Производитель Xiaomi Mi Band - компания Huami - начала подогревать интерес к своим новым “умным” часам Amazfit. Как выяснилось, в них добавят поддержку технологии eSIM, благодаря чему с часов можно будет совершать звонки без смартфона.
Так, производитель разметил на своей странице в соцсети Weibo тизер, на котором и содержится информация о поддержке в новых часах Amazfit GTR 2 технологии eSIM. Напомним, что еще в сентябре 2020 года Huami представляла часы Amazfit GTR 2, которые получили возможность определять уровень кислорода в крови и сердечного ритма.
На данный момент данных о характеристиках новых часов Amazfit в сети мало подробностей. Предполагается однако, что модель будет иметь те же функции, что и ее предшественник. Анонсировать их должны уже в начале апреля.