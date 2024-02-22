С основателя Яндекса снимут европейские санкции

Это произойдет после 15 марта, когда санкции ЕС будут продлены, но Волож в этот список уже не попадет.

Напомним, что в июне 2022 года предприниматель был включен в санкционный список ЕС из-за «связей с российским правительством». Чуть позже он покинул пост генерального директора Яндекса и другие руководящие должности в компании.

В декабре 2022 года стало известно, что Волож пытается через суд добиться снятия санкций. Его адвокаты утверждали, что он больше не имеет юридического контроля над Яндексом.

5 февраля 2024 года Яндекс N.V. объявил о продаже своего российского бизнеса консорциуму инвесторов. Это, по всей видимости, стало одним из факторов, повлиявших на решение ЕС о снятии санкций с Воложа.