С остановкой: российские ученые предложили новый способ возвращения космонавтов с Луны

Исследователи из Московского авиационного института (МАИ) предложили возвращать российские пилотируемые корабли с Луны не напрямую, а с промежуточной остановкой на орбите Земли. Это может быть как Международная космическая станция, так и Российская орбитальная станция в ближайшей перспективе.

Предполагается, что в таком случае перелет займет для шести суток, в отличии от трех дней по прямому маршруту. Однако аппараты смогут тратить меньше топлива и брать на борт на 15–20% больше полезной нагрузки.

Кроме того, подчеркивает один из руководителей проекта, заведующий кафедрой 601 «Космические системы и ракетостроение» МАИ Алексей Ненарокомов, маршрут позволит сделать перемещающиеся по нему челноки многоразовыми. За счёт аэродинамического манёвра корабль, словно скачущий по воде камень, сможет выйти из верхних слоев атмосферы Земли и погасить свою скорость со второй космической — 11 километров в секунду — до скорости в восемь километров в секунду, на которой и состыкуется с околоземной космической станцией.

Исследователи изучают не только траекторию перелета, но и его термобаллистику — как сильно нагревается аппарат в зависимости от скорости и траектории. Специалисты работают над созданием неразрушаемой тепловой защиты аппаратов и уменьшением ее веса. В качестве одного из перспективных материалов для нее учёные рассматривают карбид кремния. По словам Ненарокомова, этот современный композит хорошо противостоит окислению в воздухе.

Учёные взаимодействуют с входящей в «Роскосмос» РКК «Энергия» по поводу возможности использования полученных результатов при создании перспективных российских лунных космических кораблей.