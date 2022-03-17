С помощью какого оружия Россия сможет противостоять США

По мнению обозревателей 19FortyFive, таким оружием является ядерная торпеда «Посейдон», которую Россия при необходимости может использовать против американских прибрежных городов. Не дающий покоя американцам ЗРК С-400 «Триумф», который эффективен не только против авиации и БПЛА, но и против баллистических и крылатых ракет. Кроме этого, американские аналитики назвали ЗРК «Панцирь-С1», с помощью которого можно уничтожать не только ракеты, но и высокоточные артиллерийские боеприпасы.

В этот список также включён вертолёт Ми-28НМ, вооружённый, по словам экспертов, «до зубов», оснащённый радаром с 360-градусным обзором, позволяющим проводить ночные атаки. Оружием, опасным для США, названа и межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», которую можно привести в готовность за 7 минут; «Ярс» может переносить от трёх до шести разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.