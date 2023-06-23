С помощью «отбеливателя»: российские ученые разработали экологически чистый способ получения лития

Специалисты из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН разработали новую технологию извлечения лития. Результаты исследования опубликованы в журналах Applied Sciences и «Журнал прикладной химии».

В последние десятилетия литий стал одним из наиболее востребованных видов промышленного сырья. В частности, он используется в батарейках. Как правило, литий извлекается из руды при помощи серной кислоты. При этом процессе расходуется большое количество как реагентов, так и сырья, а также образуются отходы, которые загрязняют окружающую среду.

Российские химики разработали альтернативную методику извлечения лития при помощи соединения бисульфата аммония — вещества, широко применяемого для отбеливания тканей. Его взаимодействие с алюмосиликатами приводит к образованию сульфата аммония. Тот при нагревании до 250 °C обратно превращается в бисульфат. Именно в этом состоит механизм замкнутого цикла бисульфата аммония — сколько используется, столько же и «возвращается» в процессе получения карбоната лития.

В ходе лабораторных экспериментов исследователи с помощью новой технологии смогли получить используемый в аккумуляторах карбонат лития с чистотой в 99,5%. Таким образом, отмечают ученые, перерабатывать содержащее литий сырьё можно будет прямо на месте добычи, что исключит затраты на транспортировку руды.

Проведенные химиками для нескольких российских месторождений расчёты показывают, что применение нового подхода позволит сократить затраты на получение лития почти в два раза.