С ранее неизвестной структурой: на Новой Земле впервые нашли микрометеориты

Исследователи из Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В. И. Вернадского РАН обнаружили в ледниковых щитах архипелага Новая Земля микрометеориты. В некоторых экземплярах ими было обнаружено вещество, ранее не встречавшееся в метеоритах. Работа ученых опубликована в сборнике статей Advances in Geochemistry, Analytical Chemistry, and Planetary Sciences.

Микрометеориты — это упавшие на Землю частицы размером от 30 микрометров до одного-двух миллиметров. В зависимости от нагрева при прохождении через атмосферу выделяют три их типа: космические сферулы — испытавшие полное или практически полное плавление, шлаковидные — содержащие 40–70 % выживших минеральных зерен, и непереплавленные. Проводя отбор криоконита — образования на поверхности ледника, состоящего из минеральных зерен, водорослей и бактерий - на Северном ледниковом щите Новой Земли, российские ученые обнаружили, что его частицы содержат микрометеориты всех трех типов.

Исследователи отметили, что следы их земного изменения совсем слабые или умеренные. Выражались они в основном в окислении металла и растворении зерен оливина на краях частиц, рассказывает заведующий лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Дмитрий Бадюков.

Встретились специалистам и экзотические микрометеориты, в частности, из тугоплавких минералов: благородной шпинели, перовскита, анортита. Кроме того, были отмечены и образцы с участками с графической структурой, состоящие из анортита и кремнезема. Такие структуры ранее в метеоритах никогда не встречались, подчеркивает Бадюков. Также были найдены эвкритовые микрометеориты, вероятно происходящие из астероида Веста.

Кроме того, геохимикам удалось найти и непереплавленные в атмосфере «среднезернистые» микрометеориты, состоящие из червеобразных микрокристаллов оливина в матрице из стекла. По мнению Бадюкова, они образовались в результате столкновения космических тел на большой скорости и возникновения в результате этого ударного расплава.