С российских дорог уберут более 20 тыс. «фантомных» камер

МВД России займётся очисткой базы данных ГИБДД, где некорректно указаны места установки камер фиксации нарушений ПДД. Сейчас в базе числится около 50 тысяч точек, однако эксперты НАС подсчитали, что более 20 тысяч из них не соответствуют реальному расположению комплексов. В ведомстве сообщили, что уже начали исправлять ошибки, а актуальная информация доступна на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции.

По словам правозащитников, из-за неверных данных водители сталкиваются с «эффектом кенгуру». Увидев на навигаторе фальшивую камеру, автомобилисты резко тормозят, а затем снова разгоняются. Такой маневр создаёт аварийные ситуации и увеличивает риск столкновений на дорогах. Специалисты считают, что устранение ошибок поможет сделать дорожное движение безопаснее.

На фоне этого НАС обратился к МВД с предложением убрать из базы несуществующие камеры и уточнить их реальное расположение. По мнению экспертов, достоверная информация позволит водителям спокойнее вести себя на дороге, а также снизит количество опасных маневров.