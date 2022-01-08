С симптомами какой болезни можно перепутать симптомы омикрон-штамма COVID-19

Теперь же стало известно, что его симптомы подозрительно напоминают таковые у ОРВИ. Об этом рассказала доктор Клэр Стивс из Великобритании. К таковым можно отнести головную боль, насморк и боль в горле.

При этом часть заразившихся омикрон-штаммом жалуются на сильную усталость, повышенную температуру, «туман» в мозге, ломоту в теле и ночную потливость.

Напомним, что ранее учёные из США и Японии подтвердили, что новая мутация COVID-19 способна вызывать менее тяжёлое течение болезни. Связано это с тем, что она меньше поражает лёгкие в сравнении с другими штаммами.