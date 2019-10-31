Наука и технологии
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С "умных" часов Xiaomi можно будет вызвать такси
А также слушать музыку и управлять “умным” домом
Уже в следующий вторник, 5 ноября, состоится анонс первых по-настоящему “умных” часов от Xiaomi — Xiaomi Mi Watch. И судя по последним данным, устройство сможет очень сильно удивить не только фанатов компании, но и просто любителей новейших технологий.
Так, в сети появились новые официальные материалы по устройству. И судя по ним, “умные” часы Xiaomi Mi Watch не только обзаведутся пульсометром, что в 2019 году явно не способно кого-либо удивить, но и возможностью прослушивать музыку прямо с часов, а также вызывать и оплачивать прямо с часов такси. К слову, ранее уже появлялась информация о том, что с помощью часов можно будет звонить за счет использования в них технологии eSIM, а также управлять умным домом.
К сожалению, никакой информации о цене на новинку в сети нет. Анонс устройства состоится 5 ноября, вместе с другими новинками компании — Xiaomi Mi TV5 и Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп.