С "умных" часов Xiaomi можно будет вызвать такси

Так, в сети появились новые официальные материалы по устройству. И судя по ним, “умные” часы Xiaomi Mi Watch не только обзаведутся пульсометром, что в 2019 году явно не способно кого-либо удивить, но и возможностью прослушивать музыку прямо с часов, а также вызывать и оплачивать прямо с часов такси. К слову, ранее уже появлялась информация о том, что с помощью часов можно будет звонить за счет использования в них технологии eSIM, а также управлять умным домом.