Наука и технологии
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С "умными" часами Xiaomi Mi Watch можно будет поговорить
Но пока только в китайской версии устройства
Выход Xiaomi Watch запланирован на 5 ноября, а тем временем в сети появляется все больше информации об особенностях первых “умных” часов от китайского гиганта. Так, стало известно, что в новинку встроили не только ожидаемый NFC модуль, GPS и SIM-карту, но и полноценный голосовой ассистент.
Примечательно, что вызов “умного” помощника доступен тремя разными способами. Одним из вариантов является длительное прожимание основной клавиши. Второй способ предусматривает смахивание главного экрана вправо, а третий способ является самым тривиальным - голосовая команда.
Отмечается, что данное нововведение в виде голосового помощника Xiao Ai, присутствует лишь в китайской модификации. На данный момент информация о том, оснастят ли международную модель часов “умным” ассистентом, не разглашается.