С "умными" часами Xiaomi Mi Watch можно будет поговорить

Выход Xiaomi Watch запланирован на 5 ноября, а тем временем в сети появляется все больше информации об особенностях первых “умных” часов от китайского гиганта. Так, стало известно, что в новинку встроили не только ожидаемый NFC модуль, GPS и SIM-карту, но и полноценный голосовой ассистент.