С вас возьмут 3% комиссии на Wildberries при оплате картами Visa и Mastercard

Так, теперь при совершении покупок с использованием международных карт Visa и Mastercard будет взиматься комиссия в размере 3%. Соответствующее решение было оглашено накануне на официальном сайте компании.

В итоге те покупатели, которые будут выбирать данный способ оплаты, столкнутся с тем, что им придётся осуществлять транзакции через ООО «Вайлдберриз Банк». Важно отметить, что нововведение уже начало действовать, с 9 октября.

Таким образом, Wildberries решил компенсировать часть расходов, связанных с обработкой международных платежей.

Покупателям же стоит учитывать данную информацию при оформлении заказов и выборе способа оплаты. Отметим, что площадка продолжает работать с картами «Мир» в прежнем режиме.