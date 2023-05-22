С волками жить — по-волчьи выть: Китай запретил чипы американской Micron из-за угроз нацбезопасности

В связи с этим в стране вступил запрет на покупку продукции компании операторами ключевой инфраструктуры. Решение было принято на фоне многолетних споров между США и Китаем по вопросам технологий производства микросхем.

Представители Micron уже заявили, что получили уведомление о завершении проверки продукции компании, продаваемой в Китае. Сейчас они намерены продолжить обсуждения с китайскими властями.

В свою очередь аналитики Jefferies уже выступили с прогнозом, в рамках которого они ожидают ограниченного влияния на Micron. Причиной такого влияния они назвали тот факт, что основными клиентами компании в Китае являются производители потребительской электроники, такой как смартфоны и компьютеры, а не поставщики инфраструктуры.

Напомним, что похожим образом Соединённые Штаты обошлись с Huawei ещё в 2019 году. Тогда американским компаниям было запрещено использовать оборудование китайского бренда, в том числе и связанное 5G, из-за «угрозы нацбезопасности».