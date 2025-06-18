Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2025, 10:30
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С выходом новой спецификации радиус действия NFC увеличился до 2 см

Это будет эффективно для смарт-часов
Инсайдеры из Android Authority рассказали, что новая спецификация технологии передачи данных малого радиуса действия NFC 15, увеличивает радиус действия с 5 мм до 2 см, что делает выравнивание платёжного устройства или карты менее критичным для установления совместимого соединения.
С выходом новой спецификации радиус действия NFC увеличился до 2 см
© Jonas Leupe / Unsplash

Инсайдеры считают, что благодаря увеличенному радиусу действия соединения по технологии NFC в будущем станут быстрее и надёжнее, особенно для небольших носимых устройств, таких как смарт-часы и смарт-кольца. Сопрягающиеся устройства будут лучше взаимодействовать, поскольку будут иметь более широкую зону, пригодную для установления соединения.

Также спецификация NFC 15 привнесла поддержку цифрового паспорта продукта NFC (NDPP), что позволяет использовать телефоны в качестве платёжных терминалов без необходимости покупать дополнительные спецустройства.

Версия NFC 15 станет доступна на уровне внедрения, а также широкой публике, осенью 2025 года, и тогда же начнётся процесс сертификации. Сейчас развёртывается тестирование, часть пользователей уже могут скачать технические спецификации для версии NFC 15.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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