С выходом новой спецификации радиус действия NFC увеличился до 2 см

Инсайдеры считают, что благодаря увеличенному радиусу действия соединения по технологии NFC в будущем станут быстрее и надёжнее, особенно для небольших носимых устройств, таких как смарт-часы и смарт-кольца. Сопрягающиеся устройства будут лучше взаимодействовать, поскольку будут иметь более широкую зону, пригодную для установления соединения.

Также спецификация NFC 15 привнесла поддержку цифрового паспорта продукта NFC (NDPP), что позволяет использовать телефоны в качестве платёжных терминалов без необходимости покупать дополнительные спецустройства.

Версия NFC 15 станет доступна на уровне внедрения, а также широкой публике, осенью 2025 года, и тогда же начнётся процесс сертификации. Сейчас развёртывается тестирование, часть пользователей уже могут скачать технические спецификации для версии NFC 15.