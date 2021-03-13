С YouTube удалили более 30 тысяч роликов с дезинформацией о вакцинах

Специалисты поделились, что платформа не в состоянии удалять десятки тысяч видео автоматически с использованием фильтров. Так, модераторы Google вручную удалили с октября прошлого года с YouTube более 30 тыс. видео, в которых авторы распространяют ложную информацию о вакцинах, в числе которых и против COVID-19.

”Ролики включали в себя заявления о вакцинации COVID-19, которые противоречат данным местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения”, — поделились представители Google.

Также в компании отметили, что дезинформация о коронавирусной инфекции и вакцинах представляет из себя угрозу для соцсетей и их пользователей.