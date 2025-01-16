Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 21:11
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S7 Airlines запустила мини-приложение в Telegram для покупки билетов

Пассажиры теперь могут покупать билеты прямо в мессенджере
Авиакомпания S7 Airlines стала первой среди российских перевозчиков, запустившей мини-приложение в Telegram для покупки авиабилетов. Нововведение позволяет пользователям приобретать билеты, не покидая мессенджер, что значительно упрощает процесс бронирования.
S7 Airlines запустила мини-приложение в Telegram для покупки билетов

© Ferra.ru

Мини-приложение встроено в официальный Telegram-бот авиакомпании и дает возможность не только искать и сравнивать билеты, но и ознакомиться с правилами перевозки. Все данные, которые пассажиры вводят при оформлении бронирования, защищены с использованием надежного шифрования. Это гарантирует безопасность персональной информации.

Как отмечает директор по продажам S7 Airlines Александр Елфимов, запуск мини-приложения логичен с учетом растущей популярности Telegram. Теперь пассажиры могут легко и быстро забронировать билеты, независимо от того, доступно ли мобильное приложение авиакомпании на их устройстве. Все услуги компании будут доступны в удобном формате прямо в мессенджере, что особенно важно для тех, кто активно использует Telegram в повседневной жизни.

В будущем S7 Airlines планирует расширить функционал мини-приложения. Одной из новинок станет внедрение push-уведомлений, которые будут информировать пассажиров о начале посадки или открытии онлайн-регистрации на рейс.

Источник:S7 Airlines
Автор:Булат Кармак
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