S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт TangoИз российских материалов
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Tango — это легкомоторный четырёхместный самолёт, который разрабатывался в последние годы на технической базе S7 в Торбеево. Основатель S7 Group Владислав Филёв подчеркнул, что это полностью российская разработка, произведённая из отечественных материалов и комплектующих. По его словам, у компании достаточно производственных мощностей, чтобы запустить серийное производство.
Главная цель Tango — обучение будущих пилотов гражданской авиации. Самолёт позволит курсантам приобрести необходимые навыки перед переходом на более сложные воздушные суда. По словам Филёва, уже сейчас есть интерес со стороны потенциальных заказчиков.
В будущем компания планирует разработку новых моделей, в том числе двухмоторного самолёта. Такая модификация может быть востребована в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также для медицинских и почтовых перевозок. Однако пока главным приоритетом остаётся подготовка пилотов.
На выставке NAIS холдинг также представил авиационный двигатель АПД-520, разработанный силами S7 Group. В настоящее время его первый образец проходит тестовые испытания.