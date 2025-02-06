S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

Tango — это легкомоторный четырёхместный самолёт, который разрабатывался в последние годы на технической базе S7 в Торбеево. Основатель S7 Group Владислав Филёв подчеркнул, что это полностью российская разработка, произведённая из отечественных материалов и комплектующих. По его словам, у компании достаточно производственных мощностей, чтобы запустить серийное производство.

Главная цель Tango — обучение будущих пилотов гражданской авиации. Самолёт позволит курсантам приобрести необходимые навыки перед переходом на более сложные воздушные суда. По словам Филёва, уже сейчас есть интерес со стороны потенциальных заказчиков.