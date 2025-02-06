Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2025, 19:54
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S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

Из российских материалов
Холдинг S7 Group представил учебно-тренировочный самолёт Tango, созданный из отечественных композитных материалов. Новая разработка была показана на выставке NAIS и предназначена для подготовки курсантов авиационных училищ.
S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

© S7 Group

Tango — это легкомоторный четырёхместный самолёт, который разрабатывался в последние годы на технической базе S7 в Торбеево. Основатель S7 Group Владислав Филёв подчеркнул, что это полностью российская разработка, произведённая из отечественных материалов и комплектующих. По его словам, у компании достаточно производственных мощностей, чтобы запустить серийное производство.

Главная цель Tango — обучение будущих пилотов гражданской авиации. Самолёт позволит курсантам приобрести необходимые навыки перед переходом на более сложные воздушные суда. По словам Филёва, уже сейчас есть интерес со стороны потенциальных заказчиков.

S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

© S7 Group

В будущем компания планирует разработку новых моделей, в том числе двухмоторного самолёта. Такая модификация может быть востребована в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также для медицинских и почтовых перевозок. Однако пока главным приоритетом остаётся подготовка пилотов.

На выставке NAIS холдинг также представил авиационный двигатель АПД-520, разработанный силами S7 Group. В настоящее время его первый образец проходит тестовые испытания.

S7 Group представила российский учебно-тренировочный самолёт Tango

© S7 Group

Источник:S7 Group
Автор:Булат Кармак
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