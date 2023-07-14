S7 создаст свой собственный самолет

Российский авиационно-космический холдинг S7 Group разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования, заявил акционер группы компаний Владислав Филев.

Самолет из композитных материалов рассчитан на четыре места. Поршневой шестицилиндровый двигатель для него разработает собственное конструкторское бюро S7 в Рыбинске. Предполагается, что его статические испытания начнутся через два месяца.

Первый, пока нелетный, прототип планера планируется представить осенью, сообщили в компании. Кроме учебно-тренировочных задач, на воздушном судне также можно будет осуществлять полеты в частных целях.

Сегодня летные училища используют в основном западную технику — самолеты Diamond DA40/DA42, Cessna 172, L-410 — которая на 50% неисправна. Ранее Росавиация сформировала техническое задание на разработку подобного аппарата.